Roma, Mancini: "L'unico rammarico di San Siro è il risultato: non puoi tenerli 90 minuti"

vedi letture

Gianluca Mancini, centrale difensivo della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League a Glasgow in casa dei Rangers. Il calciatore è tornato sulla gara persa a San Siro contro il Milan per 1-0, domenica sera.

Come siete usciti da San Siro?

"Siamo d'accordo con quello che ha detto il mister, la partita l'ha dimostrato, è stata una partita intensa in entrambe le parti. L'unico rammarico è stato i risultato. Quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo costruito, i miglioramenti che abbiamo visto dentro il campo, quello che facevamo con quella convinzione, con quella forza anche per tutta la partita, perché tenere 90 minuti non puoi tenerli. Ma quello che abbiamo fatto è qualcosa che ci dà consapevolezza per lavorare per queste partite e le prossime partite ancora più consapevoli di quello che facciamo"

La gara di San Siro vi da ambizione maggiore?

"Nel calcio ci deve essere e deve essere sempre alta, ma non già dalla partita di domenica, ma già dalle partite precedenti, con l'Inter, mi ricordo già Sassuolo, con il Parma, con il Milan. Noi calciatori proviamo delle cose con il mister all'allenamento, magari nelle partite all'inizio del campionato non abbiamo fatto le stesse partite che abbiamo fatto ultimamente, quindi questa cosa qui ti dà quella consapevolezza di dire che lo sappiamo fare, possiamo farlo, vediamo anche gli avversari in che modo ci guardano, come ci affrontano, quindi c'è solo da continuare così sperando di fare sempre meglio".