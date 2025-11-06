Ravezzani: “È sempre più un Milan allegriano. Secondo tempo dimostrazione di capacità offensiva”

vedi letture

Nel post partita di Milan Roma, big match andato in scena domenica sera a San Siro, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così la vittoria della squadra di Allegri e ha parlato dell’impronta che l’allenatore ha dato alla sua squadra. Questo il suo commento:

“Qui si può essere pro o contro, ma l’impatto di Allegri sul Milan è stato positivo e lo si è visto ancora una volta. So che ci sono eserciti di opinionisti, tifosi, pronti a sparare a 0 su Allegri per una questione filosofica ideologia, siccome non piace qualsiasi cosa faccia non va bene, se vince poteva vincere meglio, se perde è il solito Milan che non è in grado, il gioco vecchio. Noi abbiamo visto una partita del Milan allegriana perchè il Milan la prima mezz’ora è stato praticamente travolto dalla Roma, ma essere una squadra allegriana vuol dire avere la calma, resistere nei momenti difficili, mettersi sotto coperta, sapendo che poi pian piano le cose cambieranno, e le cose sono cambiate eccome per il Milan. Intanto dobbiamo dire che il Milan anche nel primo tempo quando le cose andavano male, ha rischiato si ma non in maniera terribile. Poi ha fatto quello che voleva il suo allenatore cioè con un bel contropiede ha fatto 1-0. La cosa confortante per il Milan è stato il secondo tempo dove il Milan ha dimostrato di avere grande capacità offensiva. Sull’1-0 il Milan per almeno 10-12 minuti il Milan ha attaccato creando un numero impressionante di palle goal. Qui si torna al vecchio discorso che se il Milan avesse uno stoccatore vicino a Leao avrebbe delle ambizioni più alte”.