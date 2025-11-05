Sorriso Pulisic! Recuperato per Parma. Santi, quando piove, diluvia. Rabiot torna al derby?

Tante le notizie di giornata per quanto riguarda il Milan, in campo e fuori. Ci concentriamo più sulle news tecniche, quelle che riguardano la situazione infortunati. Per un giocatore che torna, un altro che si ferma: dal rientro di Christian Pulisic allo stop del Bebote Gimenez, out per un infortunio alla caviglia che, a detta del messicano dura ormai da diverse settimane.

Welcome back, Captain America!

La notizia che tutti aspettavamo. Il rientro in campo di Christian Pulisic è cosa fatta, con il numero 11 rossonero che nella giornata oggi è tornato, finalmente ad allenarsi in gruppo e sarà quindi disponibile per la trasferta di Parma, sabato sera alle 20.45 al Tardini. L'infortunio rimediato in Nazionale durante la scorsa sosta al campionato è stato lungo, serio e problematico per il Milan e Max Allegri. Il tecnico milanista però non ha mai preso in considerazione l'idea di lamentarsi di una situazione che, detta sinceramente avrebbe scosso tutte le squadre in Serie A. I rossoneri, seppur con fatica hanno saputo portare a casa punti e consapevolezze anche senza Pulisic, Estupinan e Rabiot. Sul francese ci arriviamo. Inoltre, come appreso dalla redazione di MilanNews.it Christian Pulisic quasi sicuramente non andrà con gli USA durante la sosta per le nazionali, e resterà quindi a Milanello.

Si ferma il Bebote

Quando piove, diluvia. Citando così una canzone di 50 Cent, l'attaccante rossonero Santiago Gimenez dovrà restare lontano dai campi per diverse settimane, almeno fino al rientro dalla prossima sosta per le nazionali. E' stato proprio Santi ieri sera con una storia instagram a spiegare la situazione: "Gioco ormai da diverso tempo con il dolore di un problema alla caviglia, devo fermarmi". Pioggia fredda, ma anche la consapevolezza che il messicano ha il bisogno, forse anche mentale di riprendersi e lavorare su sè stesso, senza pressioni, con lucidità. Durante questo periodo di stop, il messicano effettuerà delle cure specifiche alla caviglia per guarire il più velocemente possibile.

Rabiot sì o no?

Come sappiamo, il centrocampista francese spinge forte per tornare sabato sera in campo a Parma, ma la parola d'ordine in casa rossonera è prudenza e attenzione, anche perchè il soleo è un muscolo delicato e il primo obiettivo è evitare una seconda ricaduta. Tra l'altro il centrocampista, voluto fortemente da Allegri in estate, è stato inserito da Deschamps nell’elenco dei preconvocati della Francia per la sfide contro Ucraina ed Azerbaigian. Da quello che filtra, il Milan starebbe pensando di non rischiarlo a Parma e farlo rientrare nel derby del 23 novembre, convincendo così anche la Francia a non convocarlo e a lasciarlo a Milanello per consentirgli di recuperare completamente dalla lesione al soleo del polpaccio sinistro rimediata in nazionale durante la sosta di ottobre.

