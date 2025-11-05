Milan, Santiago Gimenez out cinque settimane? Le ultime da ESPN Deportes

Secondo quanto riferisce ESPN Deportes, Santiago Gimenez, che nelle scorse ore ha annunciato che si fermerà per risolvere il problema alla caviglia che lo sta tormentando da mesi, dovrà stare fuori per alcune settimane: l'attaccante messicano ha infatti iniziato un trattamento di cinque settimane e sarà costretto a saltare quindi diverse partite con la maglia del Milan, compreso il derby del prossimo 23 novembre (oltre ovviamente agli impegni del Messico durante la sosta di novembre).

Questo il suo annuncio ieri su Instagram: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!".

