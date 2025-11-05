Sabatini: “Quando Leao ha iniziato a giocare il Milan ha vinto. Sarebbe da top 3 Pallone d’Oro se…”

Nell'ultimo video postato nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato il posticipo di domenica sera tra Milan e Roma, partita delicata e fondamentale vinta dai rossoneri per 1-0, risultato che avvicina il Milan alla vetta, in seguito al pareggio della capolista Napoli contro il Como e avendo vinto lo scontro diretto con l'altra ex capolista. Vediamo nel dettaglio le parole di Sabatini:

“Dopo la prima mezz’ora, poco alla volta, il Milan si è rasserenato e Leao ha iniziato a giocare. È ovvio che Leao ha giocato una partita straordinaria che non è nella norma che possa giocare tutte le partite così, se giocasse sempre così arriverebbe nei primi 3 del pallone d’oro. Ma ha le potenzialità per avere un rendimento che non subisca le oscillazioni di partita in partita. Quando Leao c’è il Milan gioca con un uomo in più mentre quando non c’è gioca con uno in meno. Questo è il mistero Rafa Leao, che fisicamente e tecnicamente non si discute, credo che nemmeno dal punto di vista della leadership si possa discutere il portoghese perchè ad un certo punto, dopo la mezz’ora, con le sue galoppate a campo aperto, si è preso la squadra sulle spalle e i compagni hanno creduto in lui. La testimonianza l’abbiamo avuta in occasione del goal, che è stata una grande occasione di Leao, che ad un certo punto aveva in area solo tanto Nkunku da servire, quindi ha proseguito dritto e poi è arrivato dalla difesa Pavlovic”.