Pedullà: “Tre punti importantissimi del Milan. Grandi meriti di Leao”

Nel post partita di Milan-Roma, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha postato un video nel suo canale YouTube dove ha commentato la partita andata in scena domenica sera a San Siro alle 20:45. Queste le sue parole:

“30/35 minuti di una Roma brillante, poi lo squillo di Pavlovic, 20 minuti di Milan con 3/4 occasioni per raddoppiare, la Roma che rinsavisce perchè dopo mezz’ora per me spettacolare perde un po’ la bussola, nel secondo tempo può prendere più di un goal, ma poi con i cambi ritorna in partita. Il Milan prende tre punti importantissimi, una partita che ha rubato l’occhio, bella, ci ha dato pochissimi momenti di pause. La partita è stata bella, Nkunku ha giocato una buona partita, non è una punta anche se ha giocato come diceva Tare il 73% da prima punta. Ha fatto una buona partita, fatta di guizzi, si è messo a disposizione della squadra, c’è voluta una grande sgommata di Leao per fare la differenza. Il goal è all’80% merito di Leao, poi si è mangiato dei goal dove avrebbe dovuto essere un po’ più cattivo.

Su Maignan: “Maignan è un fattore per il Milan, anche se è in scadenza dovrebbero fare di tutto per rinnovargli il contratto, offrendogli qualsiasi cosa, perchè con tutto il rispetto per gli altri portieri in Italia e in Europa, Maignan è uno dei migliori”.