MN - Nuova idea per San Donato: una arena da 18mila posti che ospiti eventi non solo sportivi

Dopo la firma del rogito per San Siro, non è più necessario per il Milan inseguire l'opzione stadio a San Donato Milanese. Ma, seguendo quanto scritto nel documento del bilancio 2024-2025, c'è la possibilità de "la realizzazione di un’arena sportiva, di dimensioni più ridotte rispetto all’originario stadio (circa 18.000 posti contro gli oltre 70.000 previsti dallo stadio), che, grazie ad eventi sportivi e di altro genere, possa remunerare in modo soddisfacente gli investimenti effettuati".

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SCARONI

Ora con succede con l'area acquistata a San Donato? Non le dispiace non aver fatto uno stadio solo di proprietà del Milan?

"Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno io credo che questa nostra iniziativa su San Donato ha giocato un ruolo anche per accelerare su San Siro. Il fatto che il Club avesse un'alternativa concreta è stata un campanello d'allarme per la Municipalità di Milano. Sto parlando del bicchiere mezzo pieno: ha giocato un ruolo positivo. Noi siamo andati molto avanti su San Donato e siamo arrivati alla determinazione che uno stadio nuovo, bello, moderno ed europeo faceva fatica a trovare una giustificazione economica nel farlo solo per il Milan. Per la seconda domanda: sì, ci sarebbe piaciuto ma alla fine abbiamo vissuto insieme all'Inter per tanti anni e le cose sono sempre andate molto bene. È una convivenza che è stata di sucesso. Dal punto di vista organizzativo, lasciando perdere la rivalità in campo, noi siamo due club molto simili: quello che va bene a noi va bene anche a loro. Questa somiglianza rende la convivenza relativamente semplice: ce l'abbiamo da 70 anni e non abbiamo mai avuto un problema".