Gimenez: "Sto giocando da mesi con un infortunio alla caviglia, è il momento di fermarmi"

vedi letture

Santiago Gimenez torna a parlare e lo fa tramite il suo profilo Instagram. L'attaccante rossonero ha fatto il punto sulla sua stagione svelando un retroscena sul suo stato fisico: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo.

Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!"

L'attaccante messicano è sicuramente una delle note altalenanti di questo inizio di stagione. Massimiliano Allegri lo ha difeso gli ha dato fiducia in più di un'occasione perché consapevole delle qualità dell'attaccante. Il suo rendimento, però, continua a non essere all'altezza delle aspettative. Un infortunio alla caviglia che dunque potrebbe aver compromesso l'efficacia e il livello delle sue prestazioni. Ma è chiaro che, per quelle che erano le aspettative iniziali, a Gimenez si chiede un altro tipo di lavoro. Adesso un nuovo stop, nella speranza di averlo presto nelle migliori condizioni possibili.