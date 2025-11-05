MN - Massimo Calvelli entra nel CdA del Milan: la nuova composizione del consiglio

Nel corso del media briefing tenutosi a margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha confermato l’ingresso di Massimo Massimo Calvelli all’interno del Consiglio d’amministrazione del club rossonero. Il manager toscano, 50 anni, da poco ha lasciato il ruolo di amministratore delegato del circuito ATP di tennis per ricoprire la posizione di CEO International RedBird e Operating Partner di RedBird Capital Partener da luglio 2025.

Alla luce di questa decisione, la nuova composizione del consiglio d’amministrazione del Milan è rimasta invariata nel numero, ovvero dodici elementi, con Calvelli che ha preso il posto di Mark Dowley. Di seguito la nuova composizione del consiglio d’amministrazione di AC Milan: Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerald Cardinale JR, Gordon Matthew Singer, Randy Lewis Levine, Riccardo Stefanelli, Dominic Mitchell, Robert Klein, David Castelblanco, Alfredo Craca e Massimo Calvelli.

Nuovo consiglio d'amministrazione del Milan: le parole di Scaroni

Queste le dichirazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, sull'ingresso nel consiglio d'amministrazione del club di Massimo Calvelli: Massimo Calvelli è CEO International RedBird e Operating Partner di RedBird Capital Partener. Ha una posizione importante in RedBird, nella parte che opera nel settore sport. È entrato oggi nel Consiglio del Milan. È un uomo di sport. Viene dall'ATP, è stato a Londra un certo numero di anni. È un uomo di sport. RedBird ha ritenuto che potesse dare un valore particolare. Avere un italiano nell'ambito sportivo lo valutiamo con un impatto altamente positivo".