Rinnovi Milan: Saelemakers e Tomori verso l'accordo. Non c'è fretta per Pulisic: ecco perchè

In attesa dell'apertura del mercato invernale, il Milan è al lavoro per definire alcuni rinnovi di contratto già nelle prossime settimane: uno di questi è quello di Alexis Saelemakers, giocatore rientrato in estate dal prestito dalla Roma che Max Allegri ha voluto fortemente trattenere a Milanello. Il belga è in scadenza nel 2027 e l'obiettivo di prolungargli il contratto di altri due anni. I contatti tra le parti sono costanti e la volontà comune è quella di proseguire insieme.

TOMORI - Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge che c'è fiducia anche per il rinnovo di Fikayo Tomori, pure lui in scadenza nel 2027. Ci sono già stati degli incontri tra la dirigenza del Milan e l'entourage del difensore inglese, per il quale è pronto anche un adeguamento dell'ingaggio. Anche lui come Saelemaekers vuole continuare ad indossare la maglia rossonera e dunque c'è ottimismo di arrivare presto ad un accordo.

PULISIC - In scadenza nel 2027 c'è anche Christian Pulisic, ma al momento non si registrano incontri con il suo entourage. Nessun allarme però perchè nell'attuale contratto dell'attaccante americano c'è una clausola a favore del club di via Aldo Rossi per l’estensione unilaterale fino al 2028. Per questo motivo, a Casa Milan sono piuttosto tranquilli perchè c'è tutto il tempo per trovare un'intesa con Capitan America.

