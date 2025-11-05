Criscitiello sull’episodio Guida-Saelemaekers: “Gesto vergognoso. Va fermato”

Apparentemente Milan-Roma è stata una partita senza nessuna discussione arbitrale, netto il rigore fischiato alla Roma, giusto non ammonire Fofana in occasione del fallo di mano, e pochissimi errori in generale nella conduzione della gara. Dovrebbe essere la normalità questa ma, come stiamo vedendo da qui a molto tempo ormai, non mancano partite senza grandi polemiche arbitrali da parte dei tifosi e dei giornalisti. Ho aperto con apparentemente perchè in realtà grazie a dei video girati sui social, si vede che dopo il rigore parato da Maignan ai danni di Dybala, Saelemaekers esulta ad una distanza molto ravvicinata dall'arbitro Guida che sembra non prenderla bene e gli tira un calcetto. Gesto chiaramente inaccettabile che avrà bisogno di una spiegazione. In merito si è espresso Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha commentato così la vicenda:

“Guida ha arbitrato Milan-Roma benissimo, però il gesto con Saelemaekers che hanno tirato fuori i social per me è vergognoso e se uno da un calcetto all’arbitro ci sono 5 anni di squalifica e invece se un arbitro tira un calcetto a un arbitro e si comporta così passa tutto inosservato. Per me nonostante Guida abbia arbitrato benissimo va fermato. Quella cosa che abbiamo visto è vergognosa, indecente, perchè tu hai un potere diverso, c’è il cartellino, lo puoi cacciare se ti ha esultato in faccia ma vai a cercare il contatto col calciatore tu che sei arbitro e gli dai pure il tocchettino con il piede”.