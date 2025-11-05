Il CdA del Milan si svolgerà oggi dopo il rinvio di ieri: le info

Il CdA del Milan si svolgerà oggi dopo il rinvio di ieri: le infoMilanNews.it
Oggi alle 07:42News
di Antonello Gioia

L'assemblea degli azionisti del Milan, prevista in prima convocazione per ieri, è stata aggiornata a oggi in seconda convocazione (come da pubblicazione) per motivi burocratici.

Milan che ha fatto registrare il terzo utile in bilancio consecutivo e un fatturato record da 495 milioni di euro con un +10% rispetto all’annata 2023-24. Il patrimonio netto del club è salito a 199 milioni, il che testimonia ulteriormente la solidità dell’intera azienda Milan, società in grado di reggersi saldamente sulle sue gambe e che non dovrebbe patire più di tanto a livello finanziario l’anno d’assenza dalla partecipazione alla Champions League in corso in vista del bilancio 2025-26.