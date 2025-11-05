Oggi il rogito per San Siro: Milan e Inter firmeranno il documento di compravendita dell'area

vedi letture

Oggi sarà un giorno storico per la città di Milano e anche per Milan e Inter che firmeranno il documento di compravendita e diventeranno a tutti gli effetti i nuovi proprietari di San Siro e delle aree limitrofe. Si tratta del primo passo verso la costruzione del nuovo impianto dei due club milanesi che hanno già affidato il progetto a Foster + Partners e Manica. In attesa del rogito, sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il "Documento Descrittivo del Progetto del Nuovo Stadio di Milano per AC Milan e FC Internazionale".

Prima di tutto le due società spiegano perchè hanno la necessità di avere un nuovo stadio: "Per un club calcistico moderno, disporre di uno stadio all’avanguardia non è più un’opzione, ma una condizione imprescindibile per garantire equilibrio finanziario, sostenibilità di lungo periodo e, di conseguenza, competitività sportiva. Un’infrastruttura adeguata consente di ampliare e diversificare le fonti di ricavo, migliorare l’esperienza dei tifosi, attrarre investimenti privati e valorizzare il brand del Club a livello internazionale. Lo stadio non è più soltanto il luogo della partita, ma il cuore pulsante di un ecosistema sociale, urbano ed economico, capace di generare valore ogni giorno dell’anno. Lo stadio G. Meazza, comunemente noto come San Siro, mostra oggi un livello di obsolescenza tale da comprometterne l’efficienza operativa e la competitività rispetto agli standard internazionali più avanzati. Costruito originariamente nel 1926 e soggetto a vari interventi nel tempo, non è più in grado di offrire un’esperienza adeguata alle aspettative di tifosi, atleti, artisti e stakeholder commerciali".