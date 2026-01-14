Sabatini e il caos rigori: “Gila, Pavlovic, Rrahmani e Ostigard: 4 step on foot, 2 rigori e 2 no”

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport Cose Scomode, Sandro Sabatini ha parlato dei vari episodi di step on foot che sono stati giudicati diversamente dai diversi arbitri e ha proposto una nuova regola per provare a fare chiarezza. Queste le sue parole:

"Quando si dice interpretazione del regolamento è un errore perchè il regolamento non va interpretato, andrebbe applicato o non applicato. Per esempio Gila su Conceicao step on foot niente, Pavlovic su Thuram nel derby, step on foot, rigore, Ostigard su Fullkrug, step o on foot, niente, Rrahmani su Mkhitaryan steso on foot, rigore. Sono 4 episodi, due rigori due no. Io farei una modifica: se fai step on foot sul piede che ha già calciato non darei niente perchè ha già calciato. Se invece il rigore è sull'altro piede allora il rigore ha più senso perchpè quello che ha già calciato non può fare niente, nell'altro caso invece il pallone era ancora giocabile. L'importante però è che o è sempre rigore o non è mia rigore con questo ragionamento. Serve uniformità"