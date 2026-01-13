MN - Stop Fullkrug: cosa è successo e i tempi di recupero. Obiettivo Olimpico

vedi letture

Il pomeriggio rossonero è stato addensato dalle nuvole nere dell'infortunio di Niclas Fullkrug: il centravanti tedesco, arrivato in rossonero in quest'ultima sessione di mercato invernale ancora in corso, durante la gara contro la Fiorentina ha riportato, a seguito di un trauma diretto, la frattura di una falange del dito di un piede. Ufficialmente il personale sanitario del Milan riporta che si tratta di un'infazione della falange del dito, che è stata immediatamente ridotta a Firenze dallo staff medico.

Proprio questa operazione del personale milanista ha permesso di contenere i danni. Infatti secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i tempi di recupero sono da stimarsi intorno alle due settimane circa. Questo vuol dire che sicuramente Fullkrug non sarà a disposizione per la gara di dopodomani a Como, difficile la sua presenza contro il Lecce a San Siro di domenica sera. La prima data utile potrebbe essere il big match del 25 gennaio all'Olimpico contro la Roma: non è facile ma questo sembra essere il primo obiettivo. La situazione sarà monitorata giorno dopo giorno.

di Antonio Vitiello