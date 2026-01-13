Borghi fa notare: “A Firenze bene Fullkrug. Le azioni pericolose create da lui”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato la partita tra Fiorentina e Milan e ha commentato la partita più che positiva del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:

"Con la Fiorentina si è visto che pur avendo messo nel motore risorse nuove, perchè Nkunku è entrato bene, ha fatto un bellissimo gol, da stoccatore, da giocatore importante, ma a me non è dispiaciuto neanche Fullkrug. Il tedesco non deve essere ne considerato ne utilizzato come un giocatore di contorno. Non è ancora in condizione, è da portare in condizione velocemente, ce la deve mettere anche lui. Però nel primo tempo, quando ha creato cose pericolose, c'è sempre stato il dialogo Fullkrug-Pulisic, e immaginatevi anche il dialogo Fullkrug-Leao. Occupazione dell'area di rigore, peso all'interno, proposizione e qualità nel lavoro di raccordo, di sponda, è un elemento importante. Non giocherà titolare in tutte le partite ma è importante. La difesa ha perso un po' la quadra che aveva ad inizio campionato. La partita di Firenze ha dimostrato che il vero insostituibile è Luka Modric"