Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti”

Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, Ivan Zazzaroni ha commentato la partita di Firenze dei rossoneri e si è schierato a difesa di Massimiliano Allegri e delle critiche, ritenute infondate ed eccessive, che gli fanno tanti suoi detrattori per lo scarso gioco che si vede in campo. Queste le sue parole:

"Il Milan senza Modric, senza alcuni giocatori, perde di qualità. Poi che non stia facendo un calcio brillante, un grande calcio, mi sembra relativo perchè la squadra è imperfetta. Ha una difesa che non si può guardare, è seconda in classifica, ma questo non significa nulla. Il fatto del brutto gioco, del non sa giocare, le ho sentite per anni contro un allenatore che ha vinto 6 scudetti, 5 consecutivi. Chiaramente sono opinioni quelle dei suoi detrattori, ma non le condivido. Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti, che ha 9 collaboratori. Il primo tempo con la Fiorentina era 2-0 per il Milan. Il secondo tempo oggettivamente ha giocato meglio la viola"