Cruciani sta con Allegri: “Ai tifosi non frega nulla del bel gioco, vogliono vincere”

Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, Giuseppe Cruciani ha commentato la partita di Firenze dei rossoneri e si è schierato a difesa di Massimiliano Allegri e delle critiche, ritenute infondate ed eccessive, che gli fanno tanti suoi detrattori per lo scarso gioco che si vede in campo. Queste le sue parole:

"Chissene frega del gioco, se fosse un disastro, uno schifio, inguardabile, verrebbe, anche di fronte ad un pubblico con un certo palato, subissato di fischi ogni volta e così non è. Alle perosne, ai tifosi, non frega nulla del gioco. Frega agli esteti, a chi crede che il calcio sia una specie di orchestra eccetera, frega ai sacchiani. L'unica realtà è che il Milan ha perso una partita, è a 3 punti dall'Inter che ha oggettivamente una rosa nettamente superiore, è in corsa per tutto che è quello che deve raggiungere, ovvero il posto in Champions che è l'obiettivo del Milan. Che lo raggiunga giocando male o giocando bene, col gioco, senza gioco, chissene frega se il Milan gioca bene o male. A Parma e con la Fiorentina Pulisic si è mangiato 3 gol davanti alla porta, è colpa di Allegri?".