Saele instancabile? "Ho la fortuna di avere tempo di recupero molto veloce: il miser lo ha capito"

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero tornato al Milan in pianta stabile dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, e diventato titolare fisso dello schieramento di Massimiliano Allegri, oggi è stato protagonista in centro a Milano, allo store rossonero di San Babila, di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi del Diavolo. Prima dell'incontro con i sostenitori, il giocatore belga si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui quello dell'inviato di SportMediaset. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Non ti senti mai stanco?

"Dopo le partite sono stanco, poco ma sicuro (ride, ndr). Ho la fortuna di avere un tempo di recupero molto veloce e questa è una caratteristica mia che ha capito il mister: sa che può sempre contare su di me. Provo ad applicare quello che mi dice e lui viene a parlarmi: per il momento sta andando bene"

Ti chiede il gol Allegri? Ci avevi abituato nelle ultime stagioni a segnare...

"Fare il gol è la cosa più bella che c'è nel calcio, regala emozioni incredibili: il mister però non sta spingendo su questo, vuole che facciamo il nostro lavoro e al nostro posto. Poi il gol lo possono fare anche gli attaccanti. Per il momento lavoro tanto in fase difensiva e offensiva, portando più palloni possibili ai nostri attaccanti"