Troppi punti persi, ma anche troppi gol presi contro il piccole: il clamoroso numero negativo del Milan

Si parla tanto dei tanti, anzi troppi, punti persi dal Milan contro le piccole in questa prima parte del campionato, ma c'è un altro numero negativo davvero clamoroso: contro le dieci squadre della parte destra della classifica, i rossoneri hanno infatti incassato 13 gol. E sapete quante reti ha subito finora il Diavolo in questo campionato? 15. Dunque contro le prime dieci formazioni della classifica ne ha presi appena due (contro Napoli e Atalanta).

Questi tutti gol subiti dal Milan contro le squadre che vanno dall'11° al 20° posto:

Sassuolo 2 gol subiti

Torino 2

Cremonese 2

Parma 2

Genoa 1

Cagliari 0

Lecce 0

Fiorentina 2 (in due partite)

Verona 0

Pisa 2

TOTALE: 13

TROPPI GOL SUBITI - Come mai il Milan subisce così tanti gol contro le piccole? E' sicuramente in primis un problema mentale: rispetto a quando affronta una big, la squadra rossonera entra probabilmente in campo con meno motivazioni e soprattutto con meno concentrazione. Anche perchè la gran parte delle reti incassate in questi match, come ripetuto spesso a fine partite sia da Allegri che dai giocatori, erano assolutamente evitabili con un po' di attenzione in più. C'è poi anche una questione tattica perchè è innegabile che il Milan si trovi meglio a giocare in ripartenza, mentre quando deve fare la partita a volte lascia troppi spazi ai contropiedi avversari. Nonostante i troppi punti persi e i troppi gol presi contro le piccole, il Diavolo è comunque secondo in classifica a -3 dalla vetta, dunque ancora in piena corsa sia per lo scudetto che per la Champions. Se poi dovesse cambiare marcia anche contro queste squadre...