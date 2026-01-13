MN - Infortunio per Fullkrug: rottura del dito del piede

vedi letture

Tegola incredibile per il Milan e per il tecnico Massimiliano Allegri: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nel corso dell'ultima gara contro la Fiorentina Niclas Fullkrug ha riportato la rottura del dito di un piede e rimarrà indisponibile per un po' di tempo: ancora sono da valutare i tempi di recupero, che verranno stabiliti in queste ore dallo staff medico del club milanista, anche se secondo le prime indiscrezioni si stimano circa due settimane di stop dopo che la frattura è stata subito ridotta dal personale medico del club. Ufficialmente Fullkrug ha riportato l'infrazione di una falange di un dito del piede per un trauma diretto subito in partita. Quel che è certo è che giovedì il centravanti tedesco non ci sarà contro il Como e difficilmente anche nella gara a San Siro contro il Lecce.

COLPO BASSO

Un colpo bassissimo per il Milan che aveva trovato in Fullkrug, unico acquisto fin qui della sessione invernale, una soluzione cruciale per il proprio attacco: l'ex entravanti del West Ham è arrivato proprio con l'idea di regalare a Massimiliano Allegri delle caratteristiche ben precise che in precedenza non c'erano nella rosa milanista. Subentrato a Cagliari e contro il Genoa, il numero 9 aveva giocato da titolare contro la Fiorentina facendo anche una buona gara, mettendo Pulisic davanti al portiere per due volte. Allegri, dunque, si ritroverà punto a capo nel reparto offensivo.

di Antonello Gioia