Criscitiello duro: “Se non c’è uniformità è colpa di Rocchi. È lui che deve fare chiarezza”

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la situazione arbitrale del momento e le tante polemiche che sono sorte per degli episodi simili valutati però in maniera diversa. Queste le parole del giornalista:

"È il signor Rocchi che deve fare chiarezza, deve riunire gli arbitri e parlare. Siccome lui ha voluto una trasmissione ad hoc solo per spiegare questa situazione e ha voluto cantarsela, suonarsela, spiegarsela, e allora deve fare chiarezza lui, non noi. Perché sennò noi abbiamo voluto il VAR per la serenità totale e invece il lunedì facciamo casino più delle altre volte perchè non c'è chiarezza. E la colpa è sua. Il problema è che lui dovrebbe rispondere alle domande che gli vengono fatte in maniera chiara e in maniera onesta"