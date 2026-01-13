Fabrizio Romano: "Perdere un giocatore come Modric e la sua leadership, anche nello spogliatoio, è stato un problema per il Real"
Intervenuto negli studi di DAZN Spagna, Fabrizio Romano ha spiegato le motivazioni dietro la prematura rottura tra Xabi Alonso e il Real Madrid, inserendo in questo discorso anche Luka Modric: "Perdere un giocatore come Luka Modric e la sua leadership, anche nello spogliatoio, è sempre stato un problema in questa stagione. Si vede che manca un giocatore come lui, e i giocatori quando il club ha detto no a Modric perché Xabi Alonso voleva cominciare qualcosa di completamente nuovo, già lì sono cominciati i problemi.
Certamente non è solo questo, ma c'è dietro anche un tema tattico, di attitudine, i giocatori erano abitauti ad altro con Carlo Ancelotti, e questa nuova idea del Real di Xabi Alonso non è mai piaciuta ai giocatori".
