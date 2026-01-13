MN - Saelemaekers: "Io mi concentro sul campo, quello che succede fuori non è il mio lavoro"

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero tornato al Milan in pianta stabile dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, e diventato titolare fisso dello schieramento di Massimiliano Allegri, oggi è stato protagonista in centro a Milano, allo store rossonero di San Babila, di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi del Diavolo. Prima dell'incontro con i sostenitori, il giocatore belga si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui quello degli inviati di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il club cerca un mio vice?

"Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro"