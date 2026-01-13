Siparietto social Fagioli-Saelemaekers sul pallone recuperato per il gol di Nkunku

Il Milan ha riacciuffato la Fiorentina, all'Artemio Franchi, nei minuti finali della partita che si è giocata domenica pomeriggio. I rossoneri hanno evitato la seconda sconfitta del loro campionato grazie al terzo gol in Serie A di Christopher Nkunku. Il francese ha sfondato la rete sulla bella imbucata di Fofana, dopo che Alexis Saelemaekers aveva recuperato il pallone a metà campo. Il belga aveva ritrovato il possesso andando in pressing su Nicolò Fagioli che, scivolando, ha di fatto riconsegnato il pallone al Milan.

C'è stata, dopo il gol, qualche timida protesta viola per il possibile contatto Saelemaekers-Fagioli ma le immagini hanno fugato immediatamente ogni dubbio: il centrocampista della Fiorentina scivola nel tentativo di eludere la pressione del milanista. E così martedì pomeriggio, con tono scherzoso e ironico, Fagioli ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con la foto di lui a terra dopo il gol rossonero e taggando Saelemaekers ha scritto: "Dillo che era fallo!". La risposta del belga non è tardata ad arrivare, sempre mantenendo un clima disteso e di umorismo: "Secondo me non avevi messo i tacchetti giusti frate!".