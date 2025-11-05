Callegari a Leao: "Perché hai giocato così con la Roma e non a Bergamo?"

Massimo Callegari, telecronista e conduttore di SportMediaset, ha rivolto un messaggio, tramite la pagina Instagram della sua rete, a Rafael Leao dopo la sua prestazione travolgente contro la Roma in campionato, in cui ha servito un assist per la rete della vittoria di Pavlovic. Le sue parole: "Caro Leao perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta?"

Continua e conclude così Callegari: "Guarda che sono proprio le partite come quelle contro la Roma che fanno arrabbiare di più i tuoi estimatori come il sottoscritto: dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top. Forse ti manca, però, la cosa più importante: l’ossessione. Quella che da sempre ha il tuo modello e connazionale Cristiano Ronaldo. Però non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo".