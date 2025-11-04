Champions League, le gare in programma domani
MilanNews.it
Dopo le sfide di stasera, continuerà domani il programma di Champions League. Queste tutte le sfide del mercoledì.
CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI
Pafos-Villarreal
Qarabag-Chelsea
Ajax-Galatasaray
Benfica-Bayer Leverkusen
Club Bruges-Barcellona
Inter-Kairat Almaty
Manchester City-Borussia Dortmund
Marsiglia-Atalanta
Newcastle-Athletic Bilbao
Pubblicità
News
Le più lette
3 Serie A su DAZN: il 10° turno è il più visto di sempre. A spingere i numeri verso l'alto è stato Milan-Roma in chiaro
Primo Piano
San Siro, domani il rogito. Nuovo stadio: motivazioni, il confronto con altri top club europei e cosa prevede il progetto
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com