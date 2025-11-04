Champions League, le gare in programma domani

Champions League, le gare in programma domaniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:50News
di Federico Calabrese

Dopo le sfide di stasera, continuerà domani il programma di Champions League. Queste tutte le sfide del mercoledì.

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI

Pafos-Villarreal

Qarabag-Chelsea

Ajax-Galatasaray

Benfica-Bayer Leverkusen

Club Bruges-Barcellona

Inter-Kairat Almaty

Manchester City-Borussia Dortmund

Marsiglia-Atalanta

Newcastle-Athletic Bilbao