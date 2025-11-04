Moggi: "Allegri ha capito come curare l'ammalato rossonero"
Intervenuto sulle colonne di Libero, l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri, elogiandone atteggiamento ma soprattutto il lavoro, che oggi vede la formazione rossonera essere decisamente più in salute e consapevole dei propri messi rispetto a 12 mese fa:
"Allegri evidentemente ha capito come curare l’ammalato rossonero. Allegri ha insegnato ai suoi giocatori l’arte della sofferenza per contenere gli avversari, per poi ripartire e cercare di vincere”.
CLASSIFICA A CONFRONTO DI SERIE A RISPETTO ALLA STAGIONE 2024/25
Napoli 22 punti (-3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo dieci giornate)
Inter 21 (=)
Milan 21 (+7)
Roma 21 (+8)
Bologna 18 (+3)
Juventus 18 (=)
Como 17 (+8)
Lazio 15 (-4)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Atalanta 13 (-6)
Sassuolo 13 (in Serie B)
Torino 13 (-1)
Cagliari 9 (=)
Lecce 9 (+1)
Parma 7 (-2)
Pisa 6 (in Serie B)
Genoa 6 (=)
Hellas Verona (-4)
Fiorentina 4 (-15).
