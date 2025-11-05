Serie A su DAZN: il 10° turno è il più visto di sempre. A spingere i numeri verso l'alto è stato Milan-Roma in chiaro

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Serie A su Dazn mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima. Con 7,6 milioni di spettatori (7.601.567), il dato della 10ª giornata supera il precedente primato ad oggi detenuto dalla 17ª giornata della stagione 2022-23, che aveva raggiunto 7.481.226 spettatori, diventando così il risultato più alto di sempre, da quando gli ascolti su Dazn sono misurati attraverso il sistema di Total Audience. A spingere i numeri verso l'alto è stato il big match Milan-Roma, il primo incontro della stagione trasmesso in chiaro su Dazn, che ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori (2.396.708) e che supera così il precedente record assoluto registrato, lo scorso anno, con il ritorno del Derby d'Italia.

La sfida vinta dai rossoneri diventa dunque il match più visto di sempre su Dazn, ed entra di diritto nella Top #3 delle partite più seguite sulla Ott, insieme a Inter-Juventus (2.274.596) del 4 febbraio 2024 e Juventus-Inter (2.211.988) del 6 novembre 2022. (ANSA).