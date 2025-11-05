Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Probabilmente piangerò"

vedi letture

Cristiano Ronaldo vicino al ritiro? Il fuoriclasse portoghese ne ha parlato in un'intervista con Piers Morgan: "Mi ritirerò presto. Penso che sarò pronto per questo. Sarà dura, ovviamente. Probabilmente piangerò, sono un tipo che piange facilmente. Non tengo i miei sentimenti dentro. Sono onesto, sono una persona aperta. Ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26 anni, quindi penso che sarò in grado di sostenere quella pressione".

Cristiano Ronaldo è il primo giocatore di calcio miliardario

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari.

Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, dal prolungamento del contratto con l'Al-Nassar, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari. (ANSA).