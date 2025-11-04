Marchegiani su Claudio Filippi: "È estremamente preparato, è capace di conquistare la fiducia del portiere"

Marchegiani su Claudio Filippi: "È estremamente preparato, è capace di conquistare la fiducia del portiere"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Ieri alle 23:20News
di Enrico Ferrazzi

Luca Marchegiani, ex giocatore che ai tempi del Chievo ha lavorato con Claudio Filippi, attuale preparatore dei portieri al Milan, ha dichiarato a gazzetta.it: "È estremamente preparato, è capace di conquistare la fiducia del portiere. La sua capacità migliore è mettere in condizione i portieri di credere nel suo lavoro e nella possibilità di migliorare. È questa la sua qualità, qualcosa che va oltre la bontà della metodologia, perché la metodologia ormai ce l’hanno tutti. 

Filippi, che per me è un amico, si è già confrontato con atleti di livello straordinario, ma questo non gli ha tolto la capacità di saper fare un passo verso il giocatore e metterlo nelle condizioni migliori. Non mette semplicemente i calciatori di fronte al lavoro, ma lo condivide. Sa creare questo tipo di stima reciproca perché lui vuole bene ai suoi e si mette a disposizione. Entra nella testa dei suoi ragazzi. E’ un preparatore completo, che non ha bisogno di fare il sergente di ferro. Direi che ricorda più Ancelotti di Conte…”. 
 