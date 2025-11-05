Stessi uomini, nuova difesa: la rinascita di Tomori, Gabbia e Pavlovic grazie ad Allegri

vedi letture

Fin dal primo giorno in cui è tornato sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri ha spiegato che una delle priorità era quella di sistemare la fase difensiva milanista perchè il Diavolo aveva subito troppi gol nella stagione che si era da poco conclusa. Il tecnico milanista ha iniziato così subito a lavorare per rendere più solida la difesa rossonera e i risultati si stanno già vedendo visto che erano ben 17 anni che il Milan non prendeva così pochi gol (sette) nelle prime 10 giornate di Serie A.

INTOCCABILE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la cosa più impressionante è che Allegri sta facendo giocare la stessa retroguardia che aveva deluso lo scorso anno, cioè quella composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Tutti e tre sono rinati e il loro rendimento è salito notevolmente grazie alla cura del tecnico livornese che ha blindato un reparto che nella scorsa stagione faceva acqua da tutte le parti. L'italiano è diventato un punto fermo del Milan di Allegri che in Serie A non ha mai rinunciato a lui: lo ha infatti sempre schierato titolare e non lo ha mai stato sostituito. Nessuno nella rosa milanista ha giocato tutti i 900' come Gabbia in questo campionato.

GRANDE CRESCITA - Chi è rinato e sembra un altro giocatore rispetto a qualche mese fa è certamente Pavlovic che commetteva diversi errori di posizionamento e di concentrazione: Max e il suo staff hanno lavorato su queste lacune e lo hanno trasformato in un giocatore più attento nel marcare e nel lavorare con i compagni della linea. Il serbo ha poi fatto vedere una grande capacità di accompagnare l'azione in avanti, come testimonia il gol segnato domenica contro la Roma. Anche Tomori è cresciuto parecchio rispetto allo scorso anno e a Milanello sperano di rivedere presto il difensore attento e insuperabile dell'anno dello scudetto.

