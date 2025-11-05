Champions League, il programma di oggi: giocano Inter e Atalanta. Un big match

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:21News
di Antonello Gioia

Dopo le sfide di ieri sera, continuerà oggi il programma di Champions League. Queste tutte le sfide del mercoledì.

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI

Pafos-Villarreal

Qarabag-Chelsea

Ajax-Galatasaray

Benfica-Bayer Leverkusen

Club Bruges-Barcellona

Inter-Kairat Almaty

Manchester City-Borussia Dortmund

Marsiglia-Atalanta

Newcastle-Athletic Bilbao