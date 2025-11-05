MN - Vendita San Siro a Milan e Inter: rogito iniziato alle 7.30

Secondo quanto appreso da Milannews.it, il rogito per la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter è iniziato alle 7.30 di questa mattina. Si tratta di un atto molto lungo, quindi servirà un po' di tempo prima delle firme che sanciranno il passaggio ufficiale dell'impianto milanese dalle mani del Comune di Milano a quelle dei due club.

Sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il "Documento Descrittivo del Progetto del Nuovo Stadio di Milano per AC Milan e FC Internazionale" con il quale le due società hanno spiegato perchè non vogliono ristrutturare San Siro e vogliono costruire un nuovo stadio: "Diversi studi di fattibilità commissionati da AC Milan e FC Internazionale hanno concluso che una ristrutturazione dello stadio G. Meazza non è percorribile a causa di: età della struttura (avendo quasi 100 anni, richiederebbe costosi interventi strutturali), configurazione architettonica (vincoli irrisolvibili, come la vicinanza al Trotto, le rampe del secondo anello che limitano gli ampliamenti del primo anello, e la mancanza di camminamenti al terzo anello, impediscono l’ampliamento e la modernizzazione), ricavi compromessi (lavori della durata di 3-4 anni comporterebbero lo spostamento delle squadre, causando perdite economiche), inadeguatezza rispetto agli standard attuali (l’impianto ristrutturato non offrirebbe comunque un’esperienza moderna e accessibile) e costi elevati a fronte di benefici limitati (l’investimento non sarebbe compensato da un incremento dei ricavi sufficiente)".

