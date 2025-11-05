Il Genoa ha scelto: Daniele De Rossi è il nuovo tecnico
(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Il club Genoa cfc ha scelto Daniele De Rossi per sostituire l'esonerato Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l'accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. (ANSA).
Buffon: "Allegri ha una qualità che in pochi hanno. Vi racconto quella volta in cui rischiava l'esonero…"
Milan, il punto sugli infortunati verso il Parma: Pulisic ok (e poi non andrà in nazionale), Gimenez out, Rabiot in forse
Milan, il punto sugli infortunati verso il Parma: Pulisic ok (e poi non andrà in nazionale), Gimenez out, Rabiot in forse
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Maignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
