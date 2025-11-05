San Siro, Scaroni dopo il rogito: "Le cose belle richiedono sempre tempo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - "Le cose belle richiedono sempre tempo". Sorride all’uscita dal notaio il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a chi gli chiedeva se considerasse come una sua vittoria personale l’acquisto dello stadio, appena rogitato, da parte dei due club (alla luce del numero di anni che ha richiesto l'intera operazione).

IL COMUNICATO DI MILAN E INTER

"AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto di aver siglato oggi l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante.

La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società.

I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l'area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell'ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell'intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

L'operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J. P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca".