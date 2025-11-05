Criscitiello e i problemi del Milan: “Manca un attaccante, è più grave del previsto”

vedi letture

Il goal segnato da Pavlovic nel primo tempo su assist di Leao ha regalato ai rossoneri 3 punti pesantissimi e delicatissimi che hanno portato il Milan a raggiungere la Roma in classifica e ad accorciare di 2 punti sul Napoli, dopo il pareggio casalingo contro il Como. È stata una partita molto vivace nonostante si affrontassero due delle migliori difese del campionato e due attacchi che hanno più di qualche difficoltà nel concretizzare le occasioni da rete. Se da una parte le due prime punte della Roma Ferguson e Dovbyk non sembrano avere il killer instict necessario, nel Milan le punte di ruolo non sono presenti proprio. In merito si è espresso Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha commento la partita tra Milan e Roma e ha raccolto le notizie che questa gli ha dato. Ecco le sue parole:

“La partita contro la Roma ci ha dato delle risposte. La prima è che Nkunku non è una prima punta, non è una punta e la dimostrazione la stiamo avendo. Il Milan ha il problema dell’attaccante e lo sapevamo, ma è più grande e grave di quello che si pensava, infatti il Milan oggi non vince con il Pisa o in altre partite fa fatica perchè quella assenza lì è abbastanza oggettiva”.