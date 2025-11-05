Lucarelli: "Chi per lo Scudetto? Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha commentato così l'inizio della Serie A, partendo dal rendimento molto negativo della Fiorentina che ha esonerato Stefano Pioli: "Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere. Cosa succede alla Fiorentina? A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tutto fili liscio. Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo.

Anche la Juve ha cambiato allenatore e ha preso Spalletti? Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene. Chi per lo Scudetto? Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa".

