Il 17enne Samuele Inacio fa gol e magie al debutto dell'Italia al Mondiale U18

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Ha deciso con il suo gol la partita d'esordio della Nazionale Under 18 contro il Qatar ai Mondiali di categoria. Samuele Inacio, classe 2008, figlio d'arte (suo padre e Joao Baptista Inacio, conosciuto come Pià), in forze al Borussia Dortmund è stato anche nominato dalla Fifa 'player of the match', il migliore in campo. "Mi ispiro a Neymar - racconta al sito della Figc -, mentre del Borussia mi piace molto Guirassy". La passione per il calcio nasce in famiglia: "Vedere la gente felice allo stadio per mio papà mi emozionava", racconta. "Da piccolo giocavamo nei parchi, sognando le grandi partite". Al suo fianco, un amico e inseparabile compagno di stanza: Federico Steffanoni.

"Ci conosciamo da dodici anni, abbiamo fatto praticamente tutto insieme", spiega. A maggio, in Albania, Samuele Inacio è stato capocannoniere della fase finale dell'Europeo Under 17, con 5 gol in 4 partite, primo italiano di sempre a riuscirci. Nato il 2 aprile 2008 a Bergamo, Samuele ha iniziato a giocare a quattro anni nel Marigolda, la squadra del suo paese. Poi dieci stagioni all'Atalanta, fucina di giovani talenti, e oggi il passaggio al Borussia Dortmund. (ANSA).