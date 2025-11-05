MN - I costi ufficiali delle campagne acquisti 24/25: Emerson 16 milioni, Fofana 26, Gimenez 30,2

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:09News
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata odierna si è svolta l'assemblea degli azionisti del Milan atta ad approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025. Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it questi sono i costi ufficiali della campagna acquisti estiva e della campagna acquisti invernale.

CAMPAGNA ACQUISTI ESTIVA
Emerson Royal 16.015.000€
Youssouf Fofana 26.000.000€
Alvaro Morata 17.184.211€
Strahinja Pavlovic 18.500.000€
Silvano Vos 2.750.000€
Tammy Abraham 1.500.000€

CAMPAGNA ACQUISTI INVERNALE
Warren Bondo 10.526.316€
Santiago Gimenez 30.200.000€
Joao Felix 2.923.000€
Sottil 750.000 €
Kyle Walker titolo gratuito