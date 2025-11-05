Milan, il punto sugli infortunati verso il Parma: Pulisic ok (e poi non andrà in nazionale), Gimenez out, Rabiot in forse

Il Milan è tornato ad allenarsi ieri a Milanello, ma si è trattato di una seduta di scarico e quindi bisognerà attendere l'allenamento di oggi per avere novità sugli infortunati, vale a dire Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Santiago Gimenez. Per quanto riguarda quest'ultimo, è stato in realtà lo stesso attaccante messicano a dare un aggiornamento sulle sue condizioni elle scorse, annunciando di fatto che si fermerà per risolvere il problema alla caviglia di cui sta soffrendo da un po' di tempo: "Da diversi mesi - ha scritto su Instagram - sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100% né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ma il dolore è aumentato. E’ arrivato il momento di fermarmi per concentrarmi sul recupero e tornare il prima possibile".

OK PULISIC - Niente trasferta al Tardini dunque per Gimenez, mentre ci sarà Christian Pulisic che tra oggi e domani tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà quindi regolarmente a disposizione di Max Allegri per la gara contro il Parma. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il giocatore americano non andrà in nazionale, ma resterà a Milanello a lavorare durante la sosta: Capitan America non fa parte infatti dei pre-convocati del ct Pochettino per le due amichevoli degli Stati Uniti (il 15 novembre contro il Paraguay e il 19 con l’Uruguay).

PRUDENZA - E Rabiot? Il francese spinge per tornare sabato a Parma, ma la parola d'ordine in casa rossonera è prudenza visto che il soleo è un muscolo delicato e il primo obiettivo è evitare una ricaduta. Tra l'altro il centrocampista, voluto fortemente da Allegri in estate, è stato inserito da Deschamps nell’elenco dei preconvocati della Francia per la sfide contro Ucraina ed Azerbaigian. Da quello che filtra, il Milan starebbe pensando di non rischiarlo a Parma e farlo rientrare nel derby del 23 novembre, convincendo così anche la Francia a non convocarlo e a lasciarlo a Milanello per consentirgli di recuperare completamente dalla lesione al soleo del polpaccio sinistro rimediata in nazionale durante la sosta di ottobre.

