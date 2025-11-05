Scaroni: "I tifosi si affezionano ai calciatori come noi. Ma in nome del nostro obiettivo siamo pronti a prendere le decisioni necessarie"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ricavi da record, ma "drogati" dalle plusvalenze di Reijnders e Kalulu. Il player trading continua ad essere una leva per tenere i ricavi alti. I tifosi quindi non hanno più diritto ad affezionarsi a grandi campioni? Oppure si possono evitare cessioni dolorose?

"Noi consideriamo il player trading un fatto normale. Vogliamo sempre avere accesso ad un mercato sia per le cessioni che per gli acquisti. Ho citato delle cifre prime, noi normalmente utilizziamo molto meno il player trading rispetto ai nostri competitors. Per quanto riguardo i tifosi che si affezionano ci affezioniamo anche noi, ma alla fine l'obiettivo è sempre quello: creare una squadra forte, che vinca, in un contesto economico equilibrato. Di fronte questo obiettivo siamo pronti a prendere le decisioni necessarie".

IL COMMENTO AL BILANCIO 2024-2025 DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".