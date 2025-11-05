Scaroni: "Bilancio sano imprescindibile per risultati sportivi di qualità. Poi bisogna fare le scelte giuste, avere l'allenatore giusto... C'è Furlani che si occupa di entrambe le cose"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Perché il tifoso deve essere contento se la sua squadra vince anche nei conti?

"In sintesi perché per partecipare al mercato, per finanziare le squadre e tutto quello che noi facciamo abbiamo bisogno di soldi. Ne abbiamo bisogno in senso assoluto perché nessuno ha voglia di investire in una società in perdita permanente, e ne abbiamo bisogno perché è la UEFA a chiederlo. Avere dei bilanci sani è la conditio sine qua non per avere risultati sportivi di qualità. Poi bisogna fare le scelte giuste, avere l'allenatore giusto... Il punto di partenza è di sicuro avere bilanci positivi, e su questo c'è la grande attenzione di Giorgio Furlani che si occupa di entrambe le cose".

IL COMMENTO AL BILANCIO 2024-2025 DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".