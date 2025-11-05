Scaroni: "Il tifo allo stadio è ripartito come prima, ma le nostre curve si sono liberate da persone che non devono usare il loro ruolo per compiere atti illegali"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul tifo a San Siro:

"Le dico come ho vissuto questa vicenda che ci portiamo dietro da un anno. Per noi, il Milan, è iniziata con la vicenda Lucci, con il processo a questo signore che mi sembra sia in carcere ora. Io stesso ho appreso che nelle nostre curve non si faceva solo tifo e canti ma si facevano anche attività illegali. Noi non vogliamo nella maniera più assoluta che questo avvenga. Questa azione della Procura di Milano ha causato attività e preoccupazioni, ma considero che sia un'attività positiva. Il tifo è ripartito ma le nostre curve si sono liberate da persone che non devono usare il loro ruolo per compiere atti illegali. Abbiamo passato un periodo difficile ma siamo grati di quello che abbiamo potuto fare per mettere ordine nella nostra tifoseria".

IL COMMENTO AL BILANCIO 2024-2025 DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".