Champions, l'Inter trema ma vince: colpaccio Atalanta contro De Zerbi
Si è conclusa la quarta giornata della League Phase di Champions League. Un mercoledì sera che ha sorriso alle italiane dopo i due pareggi di Napoli e Juventus maturati nella serata di ieri: ha vinto l'Inter, non rubando l'occhio, contro i kazaki del Kairat Almaty per 2-1 grazie ai gol di Lautaro e Carlos Augusto, inframezzati dal pareggio di Arad che ha fatto tremare San Siro. Ha vinto anche l'Atalanta 1-0, nell'ambiente caldo del Velodrome contro il Marsiglia: a decidere, a ridosso del 90°, un grandissimo gol di Samardzic.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÍ
Pafos-Villarreal 1-0
Qarabag-Chelsea 2-2
Ajax-Galatasaray 0-3
Benfica-Bayer Leverkusen 0-1
Club Bruges-Barcellona 3-3
Inter-Kairat Almaty 2-1
Manchester City-Borussia Dortmund 4-1
Marsiglia-Atalanta 0-1
Newcastle-Athletic Bilbao 2-0
