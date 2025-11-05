San Siro, Marotta: "Giornata storica. Come ha detto Scaroni ci saranno tante salite: la proprietà è determinata"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel pre-gara della sfida di Champions League a San Siro contro il Kairat Almaty è intervenuto ai microfoni di Prime Video e ha commentato la notizia dell'acquisto dei due club milanesi dell'area di San Siro, dove verrà edificato il nuovo impianto del club rossonero e nerazzurro. Le sue dichiarazioni sulla notizia.

Un commento sull'acquisto di San Siro?

"Oggi è una giornata storica per Milano, per le due squadre e per l'Italia non solo calcistica. Abbiamo segnato il passo, con l'acquisizione di San Siro a cui va il massimo rispetto in quanto icona, c'è la volontà di fare uno stadio che rispecchi gli standard di modernità in termini di sicurezza, ospitalità e attrattiva. E poi vogliamo riqualificare il quartiere, una cosa importante per la città. L'operazione avrà i suoi tempi ma rappresenterà qualcosa di straordinario per la Milano del dopo guerra"

Quando sarà pronto?

"Non voglio sbilanciarmi, sarà uno stadio che dovrà essere pronto e a disposizione per gli Europei, quindi prima del 2032. Ci saranno tante salite come ha detto Scaroni, purtroppo l'italia è fatta di questa burocrazia ma la proprietà è molto determinata e per questo li ringrazio. Sono certo che arriveremo in fondo".