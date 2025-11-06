Analogie con l'anno dello Scudetto? La risposta di Saelemaekers stupisce

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato quest'anno a Milanello per rimanere, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, non a caso, gli sta dando grande fiducia schierandolo sempre come titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset e ha parlato di questo suo ritorno oltre che di questa prima parte di stagione. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei stato protagonista nella stagione dello Scudetto: ci sono analogie con quell'anno?

"Penso che una cosa che c'è in comune è il fatto che prendiamo partita dopo partita: lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona o un po' meno bella. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l'anno dello Scudetto. È una cosa molto importante, fare reset permette di non esaltarci troppo e non buttarsi sotto terra: rimaniamo qua con una mentalità giusta"