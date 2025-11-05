Moretto: "Per Gimenez mi risulta uno stop di due, massimo tre settimane"

Santiago Gimenez ha stupito tutti pubblicando un post sui suoi profili social nella serata di martedì in cui dichiara di non essere ancora al meglio con la sua caviglia e di necessitare di un periodo di pausa. Una comunicazione inusuale ma che lascerà il messicano fuori dai convocati nella gara contro il Parma e anche del Messico per la sosta imminente. Da capire i tempi di recupero, con tante teorie che si sono rincorse in queste ore, anche dalla patria stessa del centravanti. Sul canale YouTube ha parlato Matteo Moretto, proponendo la sua indiscrezione.

Le parole di Moretto: "Santi Gimenez, in modo inusuale, ha comunicato il proprio stop per infortunio: attraverso i propri canali social ha detto che ha bisogno di recuperare dall'infortunio alla caviglia che si porta dietro da tempo. Sono usciti diversi tempi di recupero: in Messico si parla addirittura di 5 settimane. Secondo quello che mi risulta non sono 5 settimane di stop e aggiungo che potrebbe essere uno stop di due, massimo tre settimane: già dopo la sosta potrebbe tornare a disposizione. Mancano esami e serve vedere anche come reagirà la caviglia".