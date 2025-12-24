Dier nuova opzione per la difesa del Milan. Contatti ancora aperti per Disasi

Dopo aver chiuso per l'attaccante, il Milan è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, una strada porta a Eric Dier, in forza al Monaco. Nel Principato, dopo l'arrivo in estate, l'inglese classe 1994 ha trovato pochissimo spazio.

È stato proposto al Milan dal suo entourage, che sta valutando fattibilità e costi. Un'altra opzione è quella che porta ad Axel Disasi, francese rimasto fuori rosa al Chelsea con zero minuti collezionati in stagione.