Il Milan vuole un difensore: intriga Gatti, aspettando Joe Gomez

Dopo aver chiuso per Niclas Fullkrug, il Milan può concentrarsi sul difensore da regalare a Massimiliano Allegri. Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei nomi accostati al club rossonero è quello di Federico Gatti

Il centrale della Juventus, dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, non sta trovando molto spazio e potrebbe essere ceduto. Nel frattempo resta in orbita Milan anche Joe Gomez del Liverpool, da capire se i Reds vorranno privarsi di una pedina difensiva in un momento delicato.